الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بوتين التقى بريغوجين في الكرملين في 29 حزيران بعد التمرّد الفاشل

أخبار دولية
2023-07-10 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بوتين التقى بريغوجين في الكرملين في 29 حزيران بعد التمرّد الفاشل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بوتين التقى بريغوجين في الكرملين في 29 حزيران بعد التمرّد الفاشل

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم 29 حزيران رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بعيد أيام من فشل التمرّد المسلّح للمجموعة المسلّحة، على ما أعلنت الرئاسة الروسية الإثنين.
 
     
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اللقاء استمرّ "ثلاث ساعات تقريبًا"، مشيرًا إلى أنّ بوتين أعطى "تقييمه" لأحداث الرابع والعشرين من حزيران وأصغى لقادة فاغنر الذين أكّدوا دعمهم للرئيس الروسي و"مواصلة قتالهم" من أجل روسيا.

أخبار دولية

التقى

بريغوجين

الكرملين

حزيران

التمرّد

الفاشل

LBCI التالي
إردوغان يشترط للموافقة على انضمام السويد للأطلسي إعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل رئيس شركة توتال إينرجيز
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:19

الكرملين: بوتين التقى بريغوجين في موسكو في 29 حزيران بعد التمرّد الفاشل لفاغنر

LBCI
أخبار دولية
2023-06-23

الكرملين: بوتين "مطّلع" على مزاعم بريغوجين وجارٍ اتّخاذ "الإجراءات اللازمة"

LBCI
أخبار دولية
2023-07-06

الكرملين يؤكد أنه "لا يتابع تحركات" بريغوجين

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-06

الكرملين يؤكد أنه لا يتابع تحركات بريغوجين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:18

اردوغان يؤكد أنّه يؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي

LBCI
أخبار دولية
07:01

الكرملين: انضمام أوكرانيا للناتو ستكون له تداعيات "سلبية جدا" على الأمن الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
06:53

انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا

LBCI
أخبار دولية
06:47

بايدن يلتقي سوناك في داونينغ ستريت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:24

تُقدّر بـ400 مليون دولار... النجم جاكي شان يُؤكّد عدم توريث طفليه لهذا السبب!

LBCI
اقتصاد
2023-07-06

بعد تعديل تعميم مصرف لبنان رقم 158... كيف هو المشهد أمام المصارف؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-01

عقيص لـ "حوار المرحلة": اليوم ليس الوقت المناسب للخصخصة لأن اصول الدولة غير منتجة وبالتالي ذهبنا الى حل ادخال اساليب وادارة القطاع الخاص والرقابة الدولية وتبقى الملكية للقطاع العام

LBCI
منوعات
2023-07-07

بحيرة متجمدة ابتلعت 4 أطفال... قصة مأساوية لأبطال حاولوا إنقاذ صديقهم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:18

اردوغان يؤكد أنّه يؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مؤتمر للقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني ومطالبات بكشف مصير المفقودين والمحتجزين في السجون السورية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

كيف كان اليوم الأول من الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة؟

LBCI
أخبار دولية
06:53

انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا

LBCI
أخبار لبنان
06:17

افتتاح مبنى فوج الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء بعد إعادة تأهيله

LBCI
أخبار لبنان
05:48

القرم والمكاري يطلقان حملة "خلينا نتحاور"

LBCI
أخبار لبنان
15:15

الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

"بنص جونيه" .. وجهتكم هذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:52

"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)

LBCI
فنّ
15:02

لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء

LBCI
منوعات
03:58

لحظة تسلية تحولت إلى مشهد رعب... سمكة قرش بدأت بالسباحة تحته ولامسته وهذا مصيره! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:53

فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
11:27

دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟

LBCI
امن وقضاء
02:46

أقدما على قتل أحد المواطنين في برج حمود بغية سرقة سيارته.. ووقعا في قبضة قوى الأمن

LBCI
أخبار لبنان
15:15

الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More