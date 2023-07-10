بوتين التقى بريغوجين في الكرملين في 29 حزيران بعد التمرّد الفاشل

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم 29 حزيران رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بعيد أيام من فشل التمرّد المسلّح للمجموعة المسلّحة، على ما أعلنت الرئاسة الروسية الإثنين.





وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اللقاء استمرّ "ثلاث ساعات تقريبًا"، مشيرًا إلى أنّ بوتين أعطى "تقييمه" لأحداث الرابع والعشرين من حزيران وأصغى لقادة فاغنر الذين أكّدوا دعمهم للرئيس الروسي و"مواصلة قتالهم" من أجل روسيا.