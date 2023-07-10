إردوغان يشترط للموافقة على انضمام السويد للأطلسي إعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّه سيدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي بشرط أن يعيد الاتّحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للتكتّل.



وقال أردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون قبيل مغادرته للمشاركة في قمة الحلف في ليتوانيا: "أولاً، افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد، تماماً كما فتحنا الطريق أمام فنلندا".