بايدن يلتقي سوناك في داونينغ ستريت

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن صباح الإثنين إلى داونينغ ستريت للقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والتباحث وإيّاه خصوصاً في ملف دعم أوكرانيا عشية قمّة بالغة الأهمية لحلف شمال الأطلسي.





وصافح بايدن مبتسماً سوناك لدى وصوله إلى مقرّ رئاسة الوزراء البريطانية الذي مدّت أمامه للمناسبة سجادة حمراء، ثم وقف لبرهة أمام كاميرات المصوّرين.





وخلال زيارته الخاطفة إلى بريطانيا، سيلتقي بايدن الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور.