انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا

انطلق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا.



ويهدف هذا الاجتماع الوزاري السادس إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وموسكو، بالاضافة الى مناقشة توفير فرصة مؤاتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية.



وقبيل الاجتماع، التقى وزير الخارجية سيرغي لافروف بنظيره البحريني عبد اللطيف الزَياني ومن ثم نظيره الكويتيّ سالم عبدالله الجابر الصُباح في وزارة الخارجية الروسية.