اردوغان يؤكد أنّه يؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي

اردوغان يؤكد أنّه يؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي

يتوجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليتوانيا للمشاركة في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي الناتو المزمع عقدُها يومي 11 - 12 تموز الجاري.



وقُبيل مغادرته، اكد اردوغان أنّه يؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي.

