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الكرملين: انضمام أوكرانيا للناتو ستكون له تداعيات "سلبية جدا" على الأمن الأوروبي
أخبار دولية
2023-07-10 | 09:17
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الكرملين: انضمام أوكرانيا للناتو ستكون له تداعيات "سلبية جدا" على الأمن الأوروبي
الكرملين: انضمام أوكرانيا للناتو ستكون له تداعيات "سلبية جدا" على الأمن الأوروبي
أعلن الكرملين أنّ حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي ستكون له تداعيات "سلبية جدا" على الأمن الأوروبي، وذلك قبيل قمة للحلف تعقد في فيلنيوس هذا الأسبوع.
وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "ستكون لعضوية لأوكرانيا في الناتو تداعيات سلبية جدا على الهيكل الأمني برمته في أوروبا".
وأضاف أنّ ذلك سيشكّل أيضاً "خطراً مطلقاً، تهديداً لبلدنا" سيستدعي "ردّاً جدّياً".
ويجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي يومَي الثلاثاء والأربعاء في ليتوانيا من أجل قمة من المتوقع أن يهيمن عليها رد الحلف على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وطلب كييف للانضمام إلى الحلف.
ويُتوقّع حضور زيلينسكي في القمّة حيث سيتمّ وضع خارطة طريق للعلاقات المستقبلية بين أوكرانيا والتحالف العسكري الغربي.
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