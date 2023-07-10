اتفاق بين توتال إنرجيز الفرنسية والعراق... ماذا يتضمّن؟

وقّعت شركة توتال إنرجيز الفرنسية والعراق، اتفاقا بقيمة 27 مليار دولار.



ويهدف هذا الاتفاق لزيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء من خلال تنفيذ 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة، بالاضافة الى الاستفادة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية في تشغيل محطات الكهرباء.