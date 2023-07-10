الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كندا "ستزيد بأكثر من الضعف" عديد عسكرييها في لاتفيا في إطار قوة الناتو
أخبار دولية
2023-07-10 | 11:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
كندا "ستزيد بأكثر من الضعف" عديد عسكرييها في لاتفيا في إطار قوة الناتو
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في ريغا أنّ بلاده "ستزيد بأكثر من الضعف" عديد عسكرييها العاملين في إطار قوة الناتو المتمركزة في لاتفيا، الدولة العضو في الحلف الأطلسي.
وتقود كندا المجموعة التكتيكية للوجود المتقدم للناتو في الدولة الواقعة في البلطيق.
وسيتم زيادة عديد هذه المجموعة قريباً لتصل إلى مستوى لواء.
وأكد ترودو أن "سنزيد عديدنا بأكثر من الضعف من خلال نشر 1200 عنصر إضافي من القوات المسلحة الكندية لخدمة الديموقراطية وسيادة القانون والدفاع عنها" في مواجهة سياسة موسكو العدائية.
وأوضح أنّ "العناصر الإضافية ستعزّز وتحسّن قدراتنا البرية والبحرية والجوية وستدعم العمليات الخاصة في وسط أوروبا وشرقها".
واوضح أنّ هذه الخطوة تندرج في "إطار استثمار بقيمة 2,6 مليار دولار نعلن عنه اليوم ويشمل أيضاً شراء أنظمة أسلحة مهمة ودعم أنشطة الاستخبارات والأمن السيبراني".
وفقا لترودو، هذه طريقة أخرى لكندا لدعم حلفائها "وللوقوف في وجه عدوان الكرملين" على أوكرانيا.
من جهته أعلن رئيس حكومة لاتفيا أنّ بلاده البالغ عدد سكانها 1,9 مليون نسمة ستخصّص لميزانيتها الدفاعية 3% من إجمالي الناتج المحلي اعتباراً من العام المقبل وليس من 2027 كما كان مخططا سابقا.
أخبار دولية
الناتو
كندا
لاتفيا
التالي
البيرو تنقذ 23 أفغانيا احتال عليهم مهربون
وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة المتحدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2023-04-29
منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023
رياضة
2023-04-29
منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023
0
أخبار دولية
12:34
وصول جو بايدن إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو
أخبار دولية
12:34
وصول جو بايدن إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو
0
أخبار دولية
2023-07-07
إردوغان يعد باتخاذ "القرار الأفضل مهما كان" بشأن انضمام السويد إلى الناتو
أخبار دولية
2023-07-07
إردوغان يعد باتخاذ "القرار الأفضل مهما كان" بشأن انضمام السويد إلى الناتو
0
أخبار دولية
2023-07-07
زيلينسكي: عدم حسم الناتو قراره بشأن عضوية السويد وأوكرانيا "تهديد" للأمن العالمي
أخبار دولية
2023-07-07
زيلينسكي: عدم حسم الناتو قراره بشأن عضوية السويد وأوكرانيا "تهديد" للأمن العالمي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:34
وصول جو بايدن إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو
أخبار دولية
12:34
وصول جو بايدن إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو
0
أخبار دولية
12:20
خفر السواحل الإسبان ينقذون 86 مهاجرا من مركب قرب جزر الكناري
أخبار دولية
12:20
خفر السواحل الإسبان ينقذون 86 مهاجرا من مركب قرب جزر الكناري
0
أخبار دولية
11:48
الأمم المتحدة: الأسبوع الأول من تموز هو الأشد حرا على الإطلاق
أخبار دولية
11:48
الأمم المتحدة: الأسبوع الأول من تموز هو الأشد حرا على الإطلاق
0
أخبار دولية
11:12
ما حقيقة الاتصالات بين إيران وإسرائيل بوساطة روسية تمهيدًا لصفقة تبادل أسرى؟
أخبار دولية
11:12
ما حقيقة الاتصالات بين إيران وإسرائيل بوساطة روسية تمهيدًا لصفقة تبادل أسرى؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-05-10
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
امن وقضاء
2023-05-10
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
0
أخبار دولية
2022-12-18
الرئيس الأرجنتيني سيتابع نهائي كأس العالم في كرة القدم من الوطن
أخبار دولية
2022-12-18
الرئيس الأرجنتيني سيتابع نهائي كأس العالم في كرة القدم من الوطن
0
آخر الأخبار
2023-06-14
سجيع عطية للـLBCI: لا زلنا على موقفنا وعلى مسافة واحدة من الجميع والحياد الايجابي وفتح المجال للحوار والتلاقي وسنذهب نحو كتابة شعار معيّن خلال الجلسة
آخر الأخبار
2023-06-14
سجيع عطية للـLBCI: لا زلنا على موقفنا وعلى مسافة واحدة من الجميع والحياد الايجابي وفتح المجال للحوار والتلاقي وسنذهب نحو كتابة شعار معيّن خلال الجلسة
0
منوعات
2023-06-22
قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)
منوعات
2023-06-22
قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:40
أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات وحذر من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني
أخبار لبنان
13:40
أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات وحذر من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل من تعيينات جديدة في مجلس الوزراء في ظل رفض حزب الله والتيار الوطني الحر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل من تعيينات جديدة في مجلس الوزراء في ظل رفض حزب الله والتيار الوطني الحر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل من حل لأزمة الفراغ في المركزي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل من حل لأزمة الفراغ في المركزي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز أطلق مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة التي تنطلق في ٢٥ آب المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز أطلق مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة التي تنطلق في ٢٥ آب المقبل
0
امن وقضاء
13:28
الوضع جنوباً ينتظر انتهاء الوساطات.. فهل نكون أمام معادلة: مزارع شبعا مقابل الغجر؟
امن وقضاء
13:28
الوضع جنوباً ينتظر انتهاء الوساطات.. فهل نكون أمام معادلة: مزارع شبعا مقابل الغجر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أهلا بهالطلة من جبيل الحافلة بالتاريخ والأسماك المتحجرة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أهلا بهالطلة من جبيل الحافلة بالتاريخ والأسماك المتحجرة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:53
مقدمة النشرة المسائية 10-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:53
مقدمة النشرة المسائية 10-07-2023
0
أخبار دولية
08:18
اردوغان يؤكد أنّه يؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
08:18
اردوغان يؤكد أنّه يؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي
0
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر للقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني ومطالبات بكشف مصير المفقودين والمحتجزين في السجون السورية
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر للقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني ومطالبات بكشف مصير المفقودين والمحتجزين في السجون السورية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:52
"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)
منوعات
15:52
"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)
2
فنّ
15:02
لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)
فنّ
15:02
لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)
3
منوعات
03:58
لحظة تسلية تحولت إلى مشهد رعب... سمكة قرش بدأت بالسباحة تحته ولامسته وهذا مصيره! (فيديو)
منوعات
03:58
لحظة تسلية تحولت إلى مشهد رعب... سمكة قرش بدأت بالسباحة تحته ولامسته وهذا مصيره! (فيديو)
4
فنّ
10:30
بموجب قرار قضائي جديد: "من حق زياد برجي أداء و نشر اغنية "وبطير""؟!
فنّ
10:30
بموجب قرار قضائي جديد: "من حق زياد برجي أداء و نشر اغنية "وبطير""؟!
5
امن وقضاء
02:46
أقدما على قتل أحد المواطنين في برج حمود بغية سرقة سيارته.. ووقعا في قبضة قوى الأمن
امن وقضاء
02:46
أقدما على قتل أحد المواطنين في برج حمود بغية سرقة سيارته.. ووقعا في قبضة قوى الأمن
6
فنّ
06:05
الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولار أميركي شهرياً في تلفزيون لبنان!
فنّ
06:05
الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولار أميركي شهرياً في تلفزيون لبنان!
7
أخبار لبنان
15:15
الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر
أخبار لبنان
15:15
الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر
8
امن وقضاء
13:57
نزاع بشري بقاعصفرين...أبعد من "القرنة"
امن وقضاء
13:57
نزاع بشري بقاعصفرين...أبعد من "القرنة"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More