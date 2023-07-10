كندا "ستزيد بأكثر من الضعف" عديد عسكرييها في لاتفيا في إطار قوة الناتو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في ريغا أنّ بلاده "ستزيد بأكثر من الضعف" عديد عسكرييها العاملين في إطار قوة الناتو المتمركزة في لاتفيا، الدولة العضو في الحلف الأطلسي.



وتقود كندا المجموعة التكتيكية للوجود المتقدم للناتو في الدولة الواقعة في البلطيق.



وسيتم زيادة عديد هذه المجموعة قريباً لتصل إلى مستوى لواء.



وأكد ترودو أن "سنزيد عديدنا بأكثر من الضعف من خلال نشر 1200 عنصر إضافي من القوات المسلحة الكندية لخدمة الديموقراطية وسيادة القانون والدفاع عنها" في مواجهة سياسة موسكو العدائية.



وأوضح أنّ "العناصر الإضافية ستعزّز وتحسّن قدراتنا البرية والبحرية والجوية وستدعم العمليات الخاصة في وسط أوروبا وشرقها".



واوضح أنّ هذه الخطوة تندرج في "إطار استثمار بقيمة 2,6 مليار دولار نعلن عنه اليوم ويشمل أيضاً شراء أنظمة أسلحة مهمة ودعم أنشطة الاستخبارات والأمن السيبراني".



وفقا لترودو، هذه طريقة أخرى لكندا لدعم حلفائها "وللوقوف في وجه عدوان الكرملين" على أوكرانيا.



من جهته أعلن رئيس حكومة لاتفيا أنّ بلاده البالغ عدد سكانها 1,9 مليون نسمة ستخصّص لميزانيتها الدفاعية 3% من إجمالي الناتج المحلي اعتباراً من العام المقبل وليس من 2027 كما كان مخططا سابقا.