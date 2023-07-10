ما حقيقة الاتصالات بين إيران وإسرائيل بوساطة روسية تمهيدًا لصفقة تبادل أسرى؟

بعد ورود معلومات صحافية عن اتصالات بين إيران وإسرائيل بوساطة روسية تمهيدًا لصفقة تبادل أسرى للإفراج عن إليزابيث زوركوف المختطفة في العراق مقابل إطلاق يوسف شهابزي الذي خطفته إسرائيل من داخل إيران، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنّ تبادل السجناء بين إيران وإسرائيل إشاعةٌ لا تستحقُ الردَ عليها.



وفي سياقٍ آخر، أكد كنعاني أنّ بلادَه تتابع التطورات من حقل الدرة الغازي المشترك بين ايران والكويت والسعودية في إطارِ المحادثات الثنائية مع السلطات الكويتية.