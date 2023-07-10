الأمم المتحدة: الأسبوع الأول من تموز هو الأشد حرا على الإطلاق

أظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من شهر تموز هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق.



واشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان إلى أن العالم شهد للتو الأسبوع الأشد حرا على الإطلاق، وفق بيانات أولية، بعدما تسبب تغيّر المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة إل نينيو في أن يكون شهر حزيران الماضي الأشد حرا على الإطلاق.