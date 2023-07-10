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خفر السواحل الإسبان ينقذون 86 مهاجرا من مركب قرب جزر الكناري

أخبار دولية
2023-07-10 | 12:20
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خفر السواحل الإسبان ينقذون 86 مهاجرا من مركب قرب جزر الكناري
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خفر السواحل الإسبان ينقذون 86 مهاجرا من مركب قرب جزر الكناري

خفر السواحل الإسبان ينقذون 86 مهاجرا من مركب قرب جزر الكناري

أُنقذ 86 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن مركب تم رصده في وقت سابق من النهار قبالة أرخبيل الكناري، وفق ما أفادت متحدّثة باسم جهاز خفر السواحل الإسباني.
      
وكانت طائرة أرسلها جهاز الإنقاذ البحري قد قدّرت عدد الأشخاص الذين يقلّهم المركب بـ"نحو مئتين"، إلا أن الجهاز عاد وأعلن لاحقا أنه أخطأ التقدير.
 
 

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جزر الكناري

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