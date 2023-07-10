وصول جو بايدن إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الى فيلنيوس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي التي تركّز على الدعم العسكري لأوكرانيا بعد 18 شهرا من بدء الغزو الروسي.وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عصرا في المطار الدولي للعاصمة الليتوانية آتية من لندن حيث التقى بايدن في وقت سابق الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.