واشنطن: يجب ألا تربط تركيا انضمامها للاتحاد الأوروبي بانضمام السويد للناتو

أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة تدعم تطلع تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا ترى أن على أنقرة ربط ذلك بقبولها انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "دعمت الولايات المتحدة على مدى سنوات تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ونواصل دعمها".



واشار إلى أننا " لا نرى أن ذلك يجب أن يكون عائقا أمام انضمام السويد إلى الناتو".



وفي وقت سابق، ربط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان موافقته على عضوية السويد باستئناف محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ فترة طويلة.