ميشال واردوغان يتفقان على "إعادة تنشيط" العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

اتفق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئيس التركي رجب طيب اردوغان على السعي لتعاون أوثق، بعدما طالب الزعيم التركي باستئناف محادثات انضمام بلده إلى الاتحاد الأوروبي.



والتقى المسؤولان في فيلنيوس عشية قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأشاد ميشال في تغريدة "بالاجتماع الجيد".



ولفت إلى أنهما "تباحثا في الفرص المستقبلية لإعادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى الواجهة وإعادة تنشيط علاقاتنا".