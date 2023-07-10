زيلينسكي يدعو إلى "إشارة واضحة" بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحصول على "إشارة واضحة" بشأن انضمام بلاده الى حلف شمال الأطلسي، عشية قمة الناتو في فيلنيوس.



وشدد زيلينسكي، في رسالته اليومية بالفيديو عبر تلغرام، على أن "أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في التحالف".



وقال:" ليس الآن لأننا في حالة حرب، لكننا بحاجة الى إشارة واضحة وهذه الإشارة ضرورية الآن".