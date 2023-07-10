ستولتنبرغ: إردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن رئيس تركيا رجب طيب إردوغان وافق على عرض طلب السويد العضوية في التكتل على البرلمان التركي.



وعقب محادثات في فيلنيوس مع إردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ: "يسرني أن أعلن أن الرئيس إردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد" على البرلمان في أسرع وقت ممكن وعلى العمل مع المجلس لضمان المصادقة عليه.



وأشار "إنه يوم تاريخي".