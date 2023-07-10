رئيس وزراء السويد يرحب بموافقة تركيا على انضمام بلاده إلى الناتو: خطوة كبيرة جدا

رحّب رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون بموافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، واصفا موقف أنقرة المستجد بأنه "يوم جيّد للسويد" و"خطوة كبيرة جدا".



ورأى كريسترسون خلال مؤتمر صحافي "أننا نخطو خطوة كبيرة نحو المصادقة رسميا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، معتبرا انه يوم جيّد للسويد.



وأعرب عن "سعادته الكبيرة" بالاتفاق الذي أعلنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.