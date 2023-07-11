غارة بطائرة مسيرة روسية على كييف

نفذت روسيا غارة على كييف بطائرة مسيرة ما تسبب بأضرار طفيفة، فيما يستعد قادة حلف شمال الأطلسي لقمة ستركز على دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.



وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام أن "العدو هاجم كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر".



واستُخدمت في الهجوم طائرات مسيرة إيرانية الصنع متفجرة انطلقت من الجنوب، على الأرجح من منطقة كراسنودار الروسية، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية في كييف.



وأكدت الادارة العسكرية أن "قواتنا ووسائل دفاعنا الجوي دمّرت كل الأهداف الجوية التي رصدت وهي تتحرك في اتجاه كييف"، من دون تحديد عدد الطائرات المسيرة التي أُسقطت.



وعُثر على حطام طائرة مسيرة في مكان لم يحدد في منطقة كييف، على ما ذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية.



وقالت "تضررت نوافذ وملحقات خارجية بمنازل"، مؤكدة عدم ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية.