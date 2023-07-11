يلين ترى رغبة لدى بكين وواشنطن لبناء علاقات مثمرة بين الطرفين

رأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن هناك رغبة مشتركة لدى الصين والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في العلاقات بينهما، وأيضا التعامل بشكل بنّاء مع المشاكل التي تعترض هذه العلاقات.



وقالت يلين عن أكبر اقتصادين في العالم: "هناك تحديات، لكنني أعتقد أن هناك رغبة لدى الطرفين لتحقيق الاستقرار في العلاقة بينهما ومعالجة المشاكل التي قد يراها كل منا بشكل بنّاء".



وأكدت أن الهدف هو القيام بذلك "بصراحة وصدق واحترام لبناء علاقة مثمرة في المستقبل".



ووصفت يلين زيارتها إلى الصين بالناجحة، موضحة أن الولايات المتحدة والصين "تباعدتا" بسبب حالات سوء التفاهم بينهما.



وأكدت أنه من أجل تمتين هذه العلاقات وتحسينها "من الضروري أن نجتمع في العلن لمناقشة خلافاتنا باحترام وصراحة ولتطوير قنوات اتصال منتظمة".



وتابعتك: "كان هذا بالتأكيد من الأهداف الرئيسية لرحلتي. أعتقد أنها كانت ناجحة بهذا المعنى".