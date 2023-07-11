اتهام محلل أميركي اسرائيلي في نيويورك بالترويج للصين والتوسط لبيع نفط ايراني

أعلنت وزارة العدل الاميركية توجيه اتهامات تشمل ممارسة أنشطة الضغط السياسي بشكل سري والاتجار بالأسلحة ضد محلل أميركي إسرائيلي سبق وأن اتهم نجل الرئيس الأميركي جو بايدن بالفساد.



وقال بيان لوزارة العدل إن مدعين عامين فدراليين في نيويورك اتهموا غال لوفت الذي يرأس مؤسسة أبحاث خارج العاصمة الأميركية، بالانخراط "في مخططات إجرامية متعددة وخطيرة".



وكان لوفت قد زعم في السابق تورط عائلة الرئيس بايدن بالفساد، ما دفع بسياسيين جمهوريين إلى اعتبار الاتهامات الموجهة إليه محاولة لترهيب شاهد رئيسي.



ووفقا للادعاء، فإن لوفت "خرق قوانين تسجيل العملاء الأجانب في الولايات المتحدة سعيا للترويج للسياسات الصينية بالعمل من خلال مسؤول سابق رفيع المستوى في الحكومة الأميركية".



إضافة إلى ذلك، كان لوفت "وسيطا في صفقات أسلحة خطيرة ونفط إيراني (...) وأدلى بأكاذيب عديدة لهيئات انفاذ القانون لتغطية جرائمه"، بحسب البيان.



وأورد الادعاء أن لوفت اعتقل في شباط في قبرص بتهم أميركية قبل أن ينجح في الفرار بعد الإفراج عنه بكفالة بانتظار إجراءات تسليمه، وهو لا يزال طليقا حتى الآن ووزارة العدل تطلب معلومات عن مكان وجوده.