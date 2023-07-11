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زوجة جوليان أسانج تناشد بايدن العفو عنه: ليس من مصلحة الإدارة محاكمته خلال فترة الانتخابات

أخبار دولية
2023-07-11 | 01:31
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زوجة جوليان أسانج تناشد بايدن العفو عنه: ليس من مصلحة الإدارة محاكمته خلال فترة الانتخابات
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زوجة جوليان أسانج تناشد بايدن العفو عنه: ليس من مصلحة الإدارة محاكمته خلال فترة الانتخابات
ناشدت زوجة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الرئيس الأميركي جو بايدن العفو عن زوجها لإنهاء قضيته، وذلك بعد رد الاستئناف الذي تقدم به مؤسس موقع ويكيليكس لوقف قرار الحكومة البريطانية تسليمه إلى الولايات المتحدة.
 
ويواجه الاسترالي أسانج مذكرة استرداد أميركية لمحاكمته بتهمة إفشاء أسرار عسكرية حول حربي العراق وافغانستان.
 
وقالت ستيلا أسانج أمام نادي الصحافة في جنيف: "يمكن أن ينهي الرئيس جو بايدن هذا الأمر في أي وقت. ليس من مصلحة الإدارة محاكمة جوليان خلال فترة انتخابات".
 
وأضافت: "المملكة المتحدة (...) تعطي إشارات بأنها نوعا ما متعجلة وتريد تسليم جوليان. لذا فمن الممكن جدا تسليمه بحلول نهاية الصيف". 
 
واشارت إلى أنه عندها "يتعين على إدارة بايدن التعامل مع هذا الأمر، ولا أعتقد أنه في مصلحتها". 
 
ويُحاكم أسانج البالغ 52 عاما في الولايات المتحدة لنشره نحو 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية

وقد يواجه أسانج الذي يعتبره أنصاره ضحية لحرية التعبير قضاء عقود في السجن في حال ادانته.
 
وألقت الشرطة البريطانية القبض على أسانج عام 2019 بعد أن قضى سبع سنوات داخل سفارة الإكوادور في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد حيث واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي. 
 
وهو محتجز منذ أربع سنوات في سجن بلمارش الشديد الحراسة في شرق لندن. 
 
وأكدت ستيلا أسانج أن "الشيء الذكي" الذي يمكن أن يفعله بايدن "سيكون مجرد إيقاف هذا الأمر وإنهائه". 
 
وقالت لوكالة فرانس برس إن قضية تسليمه هي "من إرث عهد (الرئيس السابق دونالد) ترامب" وتمثل "تهديدا" للديموقراطية والصحافة". 

أخبار دولية

جوليان أسانج

بايدن

بريطانيا

ويكيليكس

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