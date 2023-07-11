الحلف الأطلسي سيعرض "مسارا" لانضمام أوكرانيا ... ولقاء بين بايدن وزيلينسكي

سيعرض حلف شمال الأطلسي مسارا، يتيح في نهاية المطاف، انضمام أوكرانيا الى صفوفه، لكن من دون تحديد "جدول زمني" لذلك، بحسب ما أعلن البيت الابيض.



وأكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، أن الحلف الذي يبدأ اليوم اجتماع قمة في فيلنيوس، سيحدد "مسار إصلاح لأوكرانيا"، لكن "لا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك".

وكشف المسؤول الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الليتوانية الأربعاء.