وزير الخارجية المجري: مصادقة المجر على انضمام السويد للناتو "لم تعد سوى مسألة تقنية"

أعطت المجر، التي لم تصادق بعد على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي، إشارة إيجابية لذلك غداة موافقة تركيا على عضوية الدولة الاسكندنافية في الحلف.



واشار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إلى أن "موقفنا واضح: الحكومة تدعم انضمام ستوكهولم للحلف الأطلسي ... استكمال عملية المصادقة لم يعد الآن سوى مسألة تقنية"، وذلك في تصريحات له على فيسبوك قبيل توجهه لحضور قمة الناتو في فيلنيوس.



والمجر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد.

