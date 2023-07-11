أذربيجان تعلّق حركة النقل بين أرمينيا وناغورني قره باغ

أغلقت باكو بشكل موقت نقطة التفتيش العائدة لها على الطريق البري الوحيد الرابط بين أرمينيا وإقليم ناغورني قره باغ، متهمة الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب، وفق ما أفاد حرس الحدود الأذربيجاني.



وأوضح حرس الحدود الأذربيجاني في بيان أنه تم تعليق العبور موقتا عبر ممر لاتشين" في انتظار انتهاء التحقيق باستخدام الصليب الأحمر الأرميني آلياته الطبية "للتهريب".