مسيّرات روسية تستهدف ميناء في أوديسا الأوكرانية يستخدم في تصدير الحبوب

استهدفت طائرات مسيّرة روسية ليل الإثنين الثلاثاء منشآت للحبوب في أحد موانئ منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، والتي تضم ثلاثة منافذ بحرية أساسية في اتفاقية تصدير الحبوب التي تنتهي مدّتها بعد أيام.



وأكد حاكم المنطقة أوليغ كيبر في بيان أن قوات الدفاع الجوي لم تسمح بتحقق خطة العدو لمهاجمة محطة الحبوب في أحد موانئ أوديسا، في وقت أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 26 مسيّرة روسية حاولت مهاجمة أهداف على أراضيه خلال الليل.