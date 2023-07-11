أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن قادة الدول الأعضاء في الناتو المجتمعين في فيلنيوس سيوجّهون رسالة "واضحة" و"إيجابية" إلى أوكرانيا حول انضمامها إلى الحلف.وأوضح ستولتنبرغ، في اليوم الأول من قمة زعماء الدول الـ31 في هذا التحالف العسكري، أنهم سيوجّهون رسالة واضحة، رسالة إيجابية حول المسار الذي سيمضون فيه".