ماكرون: فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب"

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في اليوم الاول من قمة حلف شمال الأطلسي، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب".



وأكد ماكرون أننا "قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح تنفيذ ضربات في العمق".



ورأى أن ما هو مهم اليوم بالنسبة هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد.