ألمانيا تتعهد تقديم 700 مليون يورو من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا

تعهّدت برلين بتقدم مساعدات عسكرية اضافية الى أوكرانيا بقيمة تناهز 700 مليون يورو، وذلك في اليوم الاول من قمة قادة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.



وألمانيا هي ثاني مساهم على صعيد المساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتحدة، وسبق أن اعلنت في 13 ايار الفائت، عشية زيارة قام بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لبرلين، تسليم شحنات أسلحة بقيمة 2,7 مليار يورو.

