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الكرملين: انضمام السويد للحلف الأطلسي سيكون له تداعيات "سلبية" على أمن روسيا

أخبار دولية
2023-07-11 | 06:29
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الكرملين: انضمام السويد للحلف الأطلسي سيكون له تداعيات &quot;سلبية&quot; على أمن روسيا
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الكرملين: انضمام السويد للحلف الأطلسي سيكون له تداعيات "سلبية" على أمن روسيا
رأى الكرملين أن انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي سيكون له "تداعيات سلبية" على أمن روسيا، وذلك بعد موافقة تركيا على دخول الدولة الاسكندينافية للحلف.
 
واشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن هذا القرار سيكون له "تداعيات سلبية، ، مؤكدا أن روسيا ستتخذ اجراءات "مقررة ومخططا لها" ردا على ذلك.

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