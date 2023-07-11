هوكستين يصل الى إسرائيل... ماذا في التفاصيل؟

هوكستين يصل الى إسرائيل... ماذا في التفاصيل؟



في تحرك مفاجىء، مستشار الرئيس الأميركي آموس هوكستين يصل الى إسرائيل، ويلتقي رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.



موقع أكسيوس الأميركي نقل عن مسؤوليْن إسرائيليين قولهما، إن زيارة هوكستين تهدف إلى مناقشة الجهود الأمريكية للتوصل إلى إتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، والتوترات الأخيرة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.



وقال الموقع الأميركي إن الإدارة الأميركية تضغط على الحكومة والجيش في لبنان لإتخاذ خطوات لتفكيك موقع أقامه حزب الله قبل أسابيع على الحدود، قاصداً بذلك الخيمتين اللتين أقامهما الحزب في مزارع شبعا وخراج كفر شوبا.