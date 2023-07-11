السوداني: العراق سيقايض وارداته من الغاز الإيراني بالنفط

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني الثلاثاء أن بلاده ستبدأ بمقايضة الغاز المستورد من إيران بالنفط الخام والأسود، وذلك في محاولة للالتفاف على الآلية المعقّدة المعتمدة حالياً والتي تمّ التفاوض عليها مع واشنطن بهدف عدم التعارض مع العقوبات الأميركية.





وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقّات استيراد الغاز من إيران مباشرةً، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحّية.





غير أنّ هذه الآلية معقّدة وغالباً ما تنتج عنها تأخيرات.وغالباً ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحضّ بغداد على دفع مستحقّاتها.