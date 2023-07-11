ستة قتلى في تحطم مروحية سياحية في النيبال

قضى ستة أشخاص في تحطم مروحية سياحية في النيبال بعيد إقلاعها في منطقة إيفرست الثلاثاء، وفق ما أعلنت السلطات.





كانت المروحية التابعة لشركة طيران مانانغ متجهة من لوكلا، بوابة الرحلات الاستكشافية لأعلى قمة في العالم، إلى العاصمة كاتماندو وعلى متنها خمسة سياح مكسيكيين والطيار النيبالي.





وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيان إن الاتصال مع المروحية انقطع بعد ثماني دقائق من إقلاعها صباح الثلاثاء.





وصرّح المسؤول في مطار تريبوفان الدولي براتاب بابو تيواري لوكالة فرانس برس "تم العثور على الجثث الستّ ونقلها إلى كاتماندو".