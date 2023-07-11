بايدن يشكر إردوغان على قراره بشأن السويد ويدعم بيع أنقرة مقاتلات اف-16

شكر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء على "شجاعته" في التخلي عن معارضته لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكّداً دعمه لبيع أنقرة مقاتلات إف-16.





وفي اجتماع على هامش قمة الحلف في فيلنيوس، رحّب بايدن بنجاح جهود دبلوماسية كبرى بذلت في إقناع إردوغان بالتخلي عن اعتراضة على انضمام السويد إلى التكتل.





وقال بايدن متوجّها إلى إردوغان "أودّ أن أشكركم على دبلوماسيتكم وشجاعتكم. أود أن أشكركم على ريادتكم".

