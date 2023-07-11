زيلينسكي: أوكرانيا "ستجعل حلف الأطلسي أقوى" في حال انضمامها إليه

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في خطاب ألقاه أمام حشد في فيلنيوس حيث يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي أنّ بلاده "ستجعل الحلف أقوى" في حال انضمامها إليه.





وقال زيلينسكي وقد وقف إلى جانبه نظيره الليتواني غيتاناس نوسيدا إنّ "حلف شمال الأطلسي سيعطي أوكرانيا الأمن، وأوكرانيا ستجعل حلف شمال الأطلسي أقوى"، قبل أن يتمّ رفع علم أوكراني أُحضر من ميدان المعركة في باخموت.





ودمّرت مدينة باخموت إثر معركة هي الأطول والأكثر ضراوة منذ بدأت الحرب في مطلع العام الماضي.





وقال زيلينسكي إنّ "معركة باخموت هي إحدى أهمّ المعارك من أجل الحرية في أوروبا، وهكذا سيتذكّرها أولادنا وأحفادنا".

