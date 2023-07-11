إسرائيل تخلي عائلة فلسطينية من بيتها في القدس الشرقية

أخلت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء عائلة فلسطينية من منزلها في القدس الشرقية المحتلّة ليقيم فيه مستوطنون يهود بعد معركة قضائية طويلة، وفق ما أفاد مسؤولون ومراسل لوكالة فرانس برس.





ومنذ عام 1978، تخوض عائلة صب لبن معركة قانونية أمام المحاكم الإسرائيلية ضدّ قرار يقضي بطردها من منزلها في الحيّ الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس الشرقية.





لكن صباح الثلاثاء، أخرجت الشرطة بالقوة الأسرة من منزلها تنفيذاً لأمر أصدرته المحكمة.