مقتل متطوّع في "الخوذ البيضاء" بصاروخ أطلقته القوات السورية

قُتل متطوّع في "الخوذ البيضاء" الثلاثاء في شمال سوريا بصاروخ أطلقته القوات السورية استهدف سيارة فريق الإنقاذ التي كان بداخلها، وفق ما أعلنت المنظمة والمرصد السوري لحقوق الإنسان.





وأشارت منظمة "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في إدلب ومحيطها) في بيان على تويتر إلى أنّ المتطوّع عبدالباسط أحمد عبدالخالق قُتل "أثناء تفقّد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام جنوبي شرقي مدينة الأتارب" غربي حلب.





وأوضحت المنظمة أنّ المتطوّع قُتل "باستهداف مباشر بصاروخ موجّه من قبل قوات النظام لسيارة فريق الإنقاذ".