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الانتخابات الرئاسية في مدغشقر تجري في نهاية العام

أخبار دولية
2023-07-11 | 17:10
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الانتخابات الرئاسية في مدغشقر تجري في نهاية العام
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الانتخابات الرئاسية في مدغشقر تجري في نهاية العام

أعلنت السلطات في مدغشقر الثلاثاء أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في دورتها الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في استحقاق يطمح الرئيس المنتهية ولايته أندري راجولينا للفوز فيه بولاية جديدة.
 
     
وقالت الحكومة في بيان إنّه "وفقاً للقانون المعمول به في مدغشقر، سنجري انتخابات هذا العام. وبالتالي، فإنّ رئيس الحكومة (كريستيان نتساي) يدعو الناخبين للتوجّه إلى صناديق الاقتراع" في 9 تشرين الثاني للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

أخبار دولية

الرئاسية

مدغشقر

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