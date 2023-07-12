خمسة قتلى في انهيار مبنيين في كوناكري

عثر على جثث خمسة أشخاص تحت أنقاض مبنيين قيد الإنشاء انهارا في جنوب العاصمة الغينية كوناكري، كما أعلنت الحكومة مساء الثلاثاء.وقالت الحكومة في بيان إن مبنيين انهارا "في منطقة ماتوتو في كوناكري الإثنين 10 تموز 2023 حوالى الساعة 17,00"، موضحة أنه تم انتشال "خمس جثث" في الموقع.وكانت الحكومة ذكرت في حصيلة أولى وضعها مسؤول في إدارة المنطقة وعامل كان في الموقع أن "خمسة عمال وطفلا واحدا هم تحت الأنقاض"، اي أنها تبحث عن ستة مفقودين.وأمرت وزارة العدل بفتح تحقيق، بحسب الحكومة التي أضافت أن المأساة وقعت "في موقع لمتعهد من القطاع الخاص" يبني وحدات للإسكان الاجتماعي. وأشارت إلى أن "الحادث لا يتعلق بناء مساكن اجتماعية للدولة ".وصرح مسؤول أن المبنى الذي انهار أولا "كان جزءا من مشروع بناء مساكن اجتماعية أطلقته الحكومة الغينية للعاملين في القطاع العام".وقال عامل كان في الموقع إن "العمال كانوا قد انتهوا من بناء الطبقة الخامسة وبدأوا تشييد الطبقة السادسة عندما انهار كل شيء".وذكر مراسل من وكالة فرانس برس أن المبنى الذي انهار أولا وكان ملاصقا للمبنى الثاني، يقع في منطقة هادئة في بلدة ماتوتو بين أبنية سكنية وأخرى لمكاتب.ونشرت قوات أمنية كبيرة من الشرطة والدرك في مكان الحادث بينما يعمل رجال الدفاع المدني وفرق الإنقاذ بجد للعثور على ناجين محتملين تحت الأنقاض.وتنفذ هذا المشروع شركة "ماك للأشغال العامة" المسؤولة عن بناء مساكن اجتماعية في هذه الضاحية من كوناكري.وأنشئ عدد كبير من شركات البناء في غينيا في السنوات الأخيرة من قبل مقربين من كبار مسؤولي الإدارة العامة. وتشهد كوناكري كل عام انهيار عدد من المباني قيد الإنشاء.ويعاني هذا القطاع خصوصا من غياب الرقابة على الأشغال من قبل إدارات وزارة التخطيط العمراني والإسكان التي يشتبه عدد من أصحاب مواقع البناء بتورطها في فساد.