أوكرانيا تعلن إسقاط 11 مسيرة روسية ليلا

أعلنت أوكرانيا اليوم، إسقاط 11 مسيرة روسية أطلقت ليلا في الليلة الثانية من الهجمات على العاصمة كييف، بينما يتحضر قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي في فيلينوس.



وقال سلاح الجو الأوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "15 طائرة مسيرة هجومية شاركت في الغارة. تم تدمير 11 منها".