واشنطن: خطة المساعدات طويلة الأمد لأوكرانيا تظهر لروسيا أن الوقت ليس لمصلحتها

أعلنت مسؤولة أميركية كبيرة الأربعاء أن خطة تأمين مساعدات عسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا من دول مجموعة السبع تظهر لروسيا أن "الوقت ليس لمصلحتها".



وقالت أماندا سلوت مستشارة البيت الأبيض للشؤون الأوروبية للصحافيين "إنها تشير إلى التزام مشترك طويل الأمد لبناء قوة تأمين دفاعي قوية لأوكرانيا"، موضحة أن "هذا الإعلان متعدد الأطراف سيرسل إشارة مهمة إلى روسيا بأن الوقت ليس لمصلحتها".