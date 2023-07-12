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رئيسي يجري محادثات مع الرئيس الكيني

أخبار دولية
2023-07-12 | 03:45
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رئيسي يجري محادثات مع الرئيس الكيني
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رئيسي يجري محادثات مع الرئيس الكيني

أجرى إبراهيم رئيسي محادثات مع نظيره الكيني وليام روتو الأربعاء في مستهل أول جولة إفريقية لرئيس إيراني منذ 11 عامًا.
      
وتأتي هذه الزيارة التي تأخرت يوما واحدا بينما تحاول الجمهورية الإسلامية حشد الدعم الدبلوماسي لتخفيف عزلتها الدولية. 
     
وسيزور رئيسي في هذه الجولة خلال الأسبوع الحالي أوغندا وزيمبابوي أيضا لإجراء محادثات مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا.
      
وتحولت إفريقيا في الأشهر الأخيرة إلى ساحة معركة دبلوماسية يحاول الغرب وروسيا كسب تأييد القارة فيها بعد غزو موسكو لأوكرانيا الذي كان له تأثير اقتصادي مدمر على القارة حيث أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. 
      
وسعت القوى الغربية أيضًا إلى تعميق العلاقات التجارية مع القارة، إلى جانب الهند والصين اللتين توظفان استثمارات كبيرة للبنية التحتية في إفريقيا. 
     
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن رئيسي يقود وفدا يضم وزير الخارجية وعددا من كبار رجال الأعمال. 
      
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام بأنها "نقطة انطلاق جديدة" يمكن أن تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية. وقال الإثنين إن طهران والدول الإفريقية الثلاث تتقاسم "وجهات نظر سياسية مشتركة". 
      

أخبار دولية

محادثات

الرئيس

الكيني

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