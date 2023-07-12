الكرملين: ضمانات مجموعة السبع لأوكرانيا "تقوّض أمن روسيا"

أكّد المتحدّث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أنّ الضمانات الأمنية من القوى الغربية لأوكرانيا ستقوم بتقويض أمن روسيا "وستجعل أوروبا أخطر بكثير لسنوات وسنوات".



وقال بيسكوف: "عبر منحهم ضمانات أمنية لاوكرانيا، يقومون بتقويض أمن الاتحاد الروسي" وذلك بينما يتحضّر قادة دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) للإعلان عن ضمانات طويلة الأمد لأوكرانيا على هامش قمة الناتو.