الكرملين يتوعّد بـ"إجراءات مضادّة" إذا استخدمت كييف قنابل عنقودية

حذّر الكرملين من أنّ روسيا ستضطر لاتّخاذ "إجراءات مضادّة" إذا استخدمت أوكرانيا القنابل العنقودية التي قالت الولايات المتّحدة إنّها ستزوّدها بها.



وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إنّ "الاستخدام المحتمل (من قبل كييف) لهذا النوع من الأسلحة يغيّر الوضع، وهو حتماً يُلزم روسيا باتّخاذ إجراءات مضادّة معيّنة" يقرّرها الجيش الروسي في حينه.