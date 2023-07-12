زيلينسكي: ضمانات مجموعة السبع لا يمكن أن تحلّ محلّ انضمامنا للأطلسي

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بـ"الضمانات الأمنية" التي قرّرت مجموعة السبع تقديمها لبلاده، مؤكّداً في الوقت عينه أنّ هذه الضمانات لا يمكن أن تحلّ محلّ مطلب أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في فيلنيوس إنّ "الضمانات الأمنية مهمّة جداً للشعب الأوكراني، لكنّها ضمانات لأوكرانيا باتّجاه عضويتها في الناتو" وليست "بديلاً عن (انضمامها) إلى الناتو".