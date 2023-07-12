زيلينسكي "واثق" من أنّ أوكرانيا ستنضمّ للأطلسي "بعد الحرب"

زيلينسكي: أنا واثق من أن أوكرانيا ستصبح عضواً في حلف الناتو بعد الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "واثق" من أن بلاده ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي "بعد الحرب" الجارية ضد روسيا، خلال قمة للتحالف العسكري في فيلنيوس.



وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: "أنا واثق من أن أوكرانيا ستصبح عضواً في حلف الناتو بعد الحرب. وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

