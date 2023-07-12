الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي "واثق" من أنّ أوكرانيا ستنضمّ للأطلسي "بعد الحرب"

أخبار دولية
2023-07-12 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي &quot;واثق&quot; من أنّ أوكرانيا ستنضمّ للأطلسي &quot;بعد الحرب&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي "واثق" من أنّ أوكرانيا ستنضمّ للأطلسي "بعد الحرب"

زيلينسكي: أنا واثق من أن أوكرانيا ستصبح عضواً في حلف الناتو بعد الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "واثق" من أن بلاده ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي "بعد الحرب" الجارية ضد روسيا، خلال قمة للتحالف العسكري في فيلنيوس.
      
وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: "أنا واثق من أن أوكرانيا ستصبح عضواً في حلف الناتو بعد الحرب. وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".
 

أخبار دولية

زيلينسكي

أوكرانيا

حلف شمال الأطلسي

LBCI التالي
رئيس الوزراء العراقي يعلن مقايضة إيران بالنفط الأسود مقابل الغاز المستورد منها
زيلينسكي: ضمانات مجموعة السبع لا يمكن أن تحلّ محلّ انضمامنا للأطلسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-11

زيلينسكي: تردد حلف شمال الأطلسي حيال أوكرانيا يشجع "الإرهاب" الروسي

LBCI
آخر الأخبار
06:38

زيلينسكي "واثق" من أنّ أوكرانيا ستنضمّ للأطلسي "بعد الحرب"

LBCI
أخبار دولية
15:28

زيلينسكي: أوكرانيا "ستجعل حلف الأطلسي أقوى" في حال انضمامها إليه

LBCI
أخبار دولية
2023-07-11

الحلف الأطلسي سيعرض "مسارا" لانضمام أوكرانيا ... ولقاء بين بايدن وزيلينسكي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:09

الرئيس الإيراني في افريقيا لثلاثة أيام

LBCI
أخبار دولية
07:56

رئيس الوزراء العراقي يعلن مقايضة إيران بالنفط الأسود مقابل الغاز المستورد منها

LBCI
أخبار دولية
06:55

زيلينسكي: ضمانات مجموعة السبع لا يمكن أن تحلّ محلّ انضمامنا للأطلسي

LBCI
أخبار دولية
06:39

الكرملين يتوعّد بـ"إجراءات مضادّة" إذا استخدمت كييف قنابل عنقودية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:20

شعبة المعلومات تتدخّل بالوقت المناسب وتُنقذ فتاتين من براثن متحرّش

LBCI
فنّ
03:19

رسالة من زياد برجي بعد انتصاره قضائياً على إليسا: "رح طير معكن"

LBCI
آخر الأخبار
11:03

باسيل: انتظار الخارج امر غير سيادي ونقدر كثيرا الجهود الفرنسية وندعو لاستمرارها على قاعدة مساعدة اللبنانيين للاتفاق وليس لفرض الرئيس عليهم

LBCI
أخبار دولية
06:25

عباس في جنين في زيارة نادرة بعد أسبوع من عملية عسكرية إسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:09

الرئيس الإيراني في افريقيا لثلاثة أيام

LBCI
أخبار لبنان
07:58

تيمور جنبلاط من عين التينة: العلاقة مع بري ستستمر

LBCI
أخبار دولية
07:56

رئيس الوزراء العراقي يعلن مقايضة إيران بالنفط الأسود مقابل الغاز المستورد منها

LBCI
أخبار لبنان
06:42

وزير الاتصالات افتتح جلسة تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية

LBCI
اقتصاد
04:21

سلام وقع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بشأن مشاركة لبنان في اكسبو قطر ٢٠٢٣

LBCI
السياحة في لبنان
13:55

بيوت الضيافة تشهد نمواً وتميزاً وإقبالاً

LBCI
السياحة في لبنان
13:41

أهلا بهالطلة من مار شعيا وبعبدات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

هل من شروط للنائب الأول لحاكم المركزي لقبول المهمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الحرارة الى ارتفاع مستمر.. ما السبب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:09

في مشهدٍ يحاكي الأفلام... كابتن لبناني يطلب يد حبيبته للزواج من على متن الطائرة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:55

مصدر ديبلوماسي سعودي للـLBCI: لا صحة لما يُحكى عن مبادرة مدعومة سعوديا لتكوين كتلة نيابية سنية ولا صحة لتكليف أي شخص بمبادرات سعودية فبوجود سفير المملكة لا حاجة لأي وسيط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في حضانة التعنيف.. وحش بجسد إمرأة

LBCI
أخبار لبنان
05:59

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية

LBCI
فنّ
10:45

قبلة حميمة من عارضة أزياء شهيرة لحبيبتها تثير الجدل في بطولة ويمبلدون! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:39

ديما صادق: سأستأنف

LBCI
حال الطقس
01:58

موجة حر تنتظرنا.. اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
07:20

شعبة المعلومات تتدخّل بالوقت المناسب وتُنقذ فتاتين من براثن متحرّش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More