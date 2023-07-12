رئيس الوزراء العراقي يعلن مقايضة إيران بالنفط الأسود مقابل الغاز المستورد منها

في عز أزمة الكهرباء في العراق، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقايضة إيران بالنفط الأسود مقابل الغاز المستورد منها.