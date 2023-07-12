مجموعة السبع تتعهد بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا في مواجهة روسيا

تعهدت دول مجموعة السبع الأربعاء بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، لمساعدتها على محاربة الهجوم الروسي الحالي وثني موسكو عن شن أي هجوم مستقبلي ضد جارتها.



وذكرت مجموعة السبع التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه: "سنعمل مع أوكرانيا على التزامات أمنية محددة وثنائية طويلة الأمد لضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن وردع العدوان الروسي في المستقبل".