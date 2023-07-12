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اليونان تأمل باحراز "تقدم ملموس" بهدف التقارب مع تركيا

أخبار دولية
2023-07-12 | 09:16
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اليونان تأمل باحراز &quot;تقدم ملموس&quot; بهدف التقارب مع تركيا
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اليونان تأمل باحراز "تقدم ملموس" بهدف التقارب مع تركيا

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي من المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الأربعاء، أنه يأمل بتحقيق "تقدم ملموس" بهدف التقارب مع جاره ومنافسه. 
     
وقال ميتسوتاكيس قبل الاجتماع الذي يأتي بعد توترات شديدة أعقبها تقارب بين البلدين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في مطلع شباط: "آمل وأتطلع بفارغ الصبر إلى انتهاز هذا المناخ الإيجابي وإحراز تقدم ملموس". 
      
وأضاف رئيس الحكومة المحافظ: "لدينا بالطبع خلافات كبيرة". وتابع: "لكن يمكننا الاتفاق (...) على خارطة طريق حتى نتمكن من حل أكبر خلاف جيوسياسي وتعيين الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط".
     
وقال: "لسنا محكومين بالعيش في مناخ متوتر بشكل دائم مع تركيا".
      
وتسبّبت حملة تنقيب تركية عن الطاقة في أجزاء من بحر إيجه وشرق البحر المتوسط في دخول الدولتين ودول من الناتو في نزاع حول الحدود البحرية.
      
وفي تشرين الأول، حصل تراشق كلامي بين ميتسوتاكيس واردوغان خلال اجتماع غير رسمي للاتحاد الأوروبي في براغ، وتبع ذلك مغادرة ميتسوتاكس لمأدبة عشاء رسمية بينما كان أردوغان يلقي كلمة.
      
لكن التوترات خفت في شباط، عندما أرسلت اليونان مساعدات وفرق إنقاذ بعد زلزال هائل أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جنوب تركيا.
     
وقام وزير الخارجية اليوناني حينها نيكوس ديندياس بزيارة المناطق المنكوبة ليكون أول وزير أوروبي يزور تركيا بعد الزلزال.

أخبار دولية

اليونان

تركيا

كيرياكوس ميتسوتاكيس

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