بايدن لزيلينسكي: شجاعة أوكرانيا مثال يحتذى "للعالم أجمع"

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيلنيوس الأربعاء بالشجاعة "المذهلة" التي برهنت عنها أوكرانيا في تصدّيها للغزو الروسي، مؤكّداً أنّ الشعب الأوكراني قدّم مثالاً يُحتذى "للعالم أجمع".وقال بايدن لزيلينسكي في اجتماع على هامش قمّة حلف شمال الأطلسي "أنتم تقدّمون مثالاً للعالم أجمع عندما يتعلّق الأمر بالشجاعة الحقّة (..) ليس أنتم فقط الموجودون هنا، بل أيضاً شعبكم، أبناؤكم، بناتكم، أزواجكم، زوجاتكم، أصدقاؤكم. أنتم رائعون".