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ماكرون: روسيا "ضعيفة" عسكرياً بينما دعم الغرب لأوكرانيا مستدام

أخبار دولية
2023-07-12 | 10:50
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ماكرون: روسيا &quot;ضعيفة&quot; عسكرياً بينما دعم الغرب لأوكرانيا مستدام
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ماكرون: روسيا "ضعيفة" عسكرياً بينما دعم الغرب لأوكرانيا مستدام

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام قمّة لحلف شمال الأطلسي في فيلنيوس الأربعاء أنّ روسيا "ضعيفة سياسياً وعسكرياً" بينما الدعم الغربي لأوكرانيا مستدام.

وقال ماكرون إنّ "روسيا أظهرت أولى بوادر انقسامها"، في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفّذتها مجموعة فاغنر المسلّحة، في حين تعهّد حلفاء كييف في العاصمة الليتوانية تقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا.
  

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